Обращение Главы Мордовии в честь Дня Героев Отечества

Уважаемые жители республики!

Этот праздник – символ бескорыстного и беззаветного служения Отечеству. Сегодня с гордостью вспоминаем имена Героев всех времен, среди которых немало и наших земляков. Их жизнь наполнена отвагой, смелостью и героизмом. Они смогли выстоять и сокрушить врага. Во имя своей Родины и нашего будущего.

Самоотверженность и отвага в крови у наших людей. Мы бесконечно благодарны тем, кто защищал свою землю от фашизма в годы Великой Отечественной войны, кто выполнял интернациональный долг, участвовал в миротворческих миссиях и боролся против терроризма на Северном Кавказе.

Сегодня наши Герои – все парни, которые мужественно стоят на защите нашей страны, участвуя в специальной военной операции. Как наши деды и прадеды, они доказывают всему миру, что нацизму в России нет, и никогда не будет места.

Мы никогда не забудем подвиги Героев. На них равняются поколения, на их примере воспитывают молодежь. Они всегда будут жить в наших сердцах.

От всей души желаю всем крепкого здоровья и успехов во благо Родины!

Глава Республики Мордовия А. Здунов