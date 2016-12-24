В Нижнем Новгороде проходит Всероссийская конференция «Ментальное здоровье - интеграция подходов»

8 декабря в Нижнем Новгороде начала свою работу Всероссийская конференция «Ментальное здоровье - интеграция подходов», которая собрала на своей площадке руководителей НКО, представителей учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты из регионов ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга. В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Приветствуя собравшихся, Игорь Комаров подчеркнул практическую значимость конференции: «Представители федеральных и региональных органов власти в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и высшего образования, просвещения; эксперты научного и профессионального сообщества, специалисты ведущих общественных организаций имеют возможность в диалоге найти конструктивные решения для формирования механизмов оказания помощи людям с расстройствами аутистического спектра».

В обращении полпред отметил, что уже 10 регионов ПФО участвуют в проекте «Ментальное здоровье».

Министерство здравоохранения Мордовии тоже активно включилось в его реализацию. С июня 2021 года взят ориентир на формирование системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), как в системе здравоохранения РМ, так и в межведомственном взаимодействии. Отрабатывается система оказания ранней помощи, маршрутизация и обеспечение медицинской помощью лиц с РАС и другими ментальными нарушениями.

В Мордовии в рамках реализации проекта при республиканской клинической психиатрической больнице функционирует комплексная система медико-психолого-реабилитационной помощи для лиц с РАС. Создаются условия для наиболее полной социализации лиц с ментальными нарушениями и их семей. Ведется раннее непрерывное последовательное, комплексное сопровождение, что обеспечивает оптимальное развитие, адаптацию, интеграцию в общество и максимально снижает ограничение жизнедеятельности. Налажено взаимодействие с общественными организациями Мордовии, НКО, представляющими интересы лиц с аутизмом и их семьями.

Созданная региональная модель комплексной поддержки и социального сопровождения лиц с ментальными нарушениями в структуре психиатрической службы является актуальной, содержит инновационные аспекты и интегрирует междисциплинарные знания.

Важность работы по созданию эффективной системы комплексной помощи людям с РАС поддержана и на федеральном уровне. В 2021 году в РФ принята Концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также утвержден план мероприятий по ее реализации. «Ментальное здоровье» стало одним из направлений деятельности Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, создаваемого под председательством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В рамках конференции «Ментальное здоровье - интеграция подходов» полномочный представитель Президента РФ вручил награды за победу в конкурсе лучших социальных практик «Ментальное здоровье» в области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями на территории ПФО. По его словам, конкурс показал, что «в регионах округа государственных учреждений и некоммерческих организаций, готовых оказать и оказывающих услуги детям с РАС больше, чем предполагалось. Это хороший показатель. Но качество услуг и компетентность специалистов пока не исследованы и перечень предлагаемых социальных услуг мал, что и станет предметом нашей будущей работы. Наша стратегическая цель - личностное развитие каждого человека независимо от его физических способностей».

Также на мероприятии были представлены доклады специалистов в области РАС из Центра поведенческой неврологии, Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой, Высшей школы экономики, НМИЦ здоровья детей, Приволжского исследовательского медицинского университета, РАНХиГС и др.