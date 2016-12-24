«От героев былых времен не осталось порой имен…» Текст этой песни знаком всем нам. Но имена героев должны оставаться с нами навсегда – только так мы сможем сохранить историческую память, отдать дань их подвигу. День Героев Отечества – праздник молодой, но такой важный для нашей страны. В его преддверии в Мордовии прошло торжественной мероприятие, приуроченной к этой памятной дате. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



«Этот праздник неразрывно связан с историей нашей страны, с историей каждого народа, каждого субъекта нашей Российской Федерации. Герои – это все те, кто куют победу сейчас, когда мы оберегаем наши границы и спасаем мир, который так нужен русскому народу, всем народам нашей большой страны. Те, кто принимал участие в войнах, которые когда-то шли на территории нашей страны. Те, кто совершил трудовой подвиг в мирное время, кто освоил космос, кто позволил нашей стране выйти на лидирующие позиции по технологическому развитию. Героев много, они совершают героические поступки каждый день», - сказал Артём Здунов.



Он отметил, что по решению Президента создан Президентский фонд культурных инициатив. Мордовия реализовала один из крупнейших проектов в этом году – «Время героев». Он посвящен людям, которые героические работают на предприятиях десятки лет, спасают людей, каждый день совершают подвиг, воспитывая и даря любовь детям.



«Мы всегда вспоминаем героя Великой Отечественной войны Михаила Девятаева. Депутат Госсобрания Мордовии Владимир Дежуров – дважды был в космосе, выполнял сложнейшие задачи. Эти герои среди нас», - подчеркнул руководитель региона.



Глава Мордовии рассказал о своих эмоциях, когда смотрел сегодня трансляцию из Кремля, где Президент страны Владимир Путин вручил высокую награду – медаль «Золотая Звезда» Герою России, уроженцу Дубенского района Мордовии Давиду Алексеевичу Малыйкину. «Он получил звезду героя из рук Президента России! И мы ждем нашего героя на Родине, чтобы поблагодарить, попросить встретиться с молодыми ребятами Мордовии, рассказать о себе и своей жизни».



«Я вижу здесь много уже знакомых лиц- наших героев боевых действий. Спасибо, что сегодня вы здесь, что находите время. Я знаю, что вы помогаете тем ребятам, которые сейчас уезжают на войну: психологически, рассказываете о том, как себя правильно вести, чтобы вернуться с победой, вернуться живыми. Это неоценимая помощь!» - сказал Глава Мордовии.



Он также отметил важность работы с нашей молодежью в это непростое время, когда кто-то пытается исказить историю. Оказаться на лезвии таких вопросов, правильно интерпретировать события, кому-то не дать погибнуть – это тоже героический подвиг. Слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, преподавателей, врачей, добровольцев и волонтеров за то, что они постоянно находятся на связи с семьями военнослужащих, с теми, кто нуждается в поддержке.



«Это хороший праздник. Только наш многонациональный российский народ мог с таким уважением этот праздник создать и поддерживать. Дай Бог, чтобы он жил в веках!», - подытожил Артём Здунов.



Глава Мордовии вручил высокие награды тем, что проявил себя – верой и честью служил и продолжает служить Родине.



Звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за творческую деятельность и вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи присуждено художественному руководителю группы «Отечество» Дмитрию Топтунову и ее солисту Алексею Дигалеву. Артисты своим творчеством сохраняют память о подвигах героев Великой Отечественной войны, тех, кто отдал жизни, выполняя интернациональный долг в Афганистане, участвовал в боевых действиях в горячих точках, сейчас сражается с нацизмом в ходе СВО. Музыканты неоднократно выезжал с концертами в Донецкую народную республику, работали в госпиталях Белгородской области, местах боевого слаживания.



Благодарность Главы Республики Мордовия за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи объявлена члену комитета солдатских матерей Анне Голубевой, преподавателю ОБЖ и куратору кадетских классов лицея № 26 Сергею Екатеринину, ветерану Вооруженных Сил Владимиру Костину, учителю истории и руководителю школьного музея «Армейская слава» Центра образования «Тавла» Светлане Кудрявцевой. Этой награды также удостоены ветеран космических войск Александр Подкатов, учитель истории и руководитель школьного музея боевой славы участников Сталинградской битвы - уроженцев Мордовии школы № 32 Саранска Елена Смирнова, заместитель директора по развитию АО «103 Арсенал» Виталий Ломакин, член Мордовской республиканской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Камиль Курмаев.



За активное участие в проведении университетской профильной образовательной смены для детей из Луганской народной республики Благодарностью Главы Республики Мордовия награждены вожатые МГПУ им. М. Е. Евсевьева Юлия Акимова, Илья Алыков и Наталья Моисеева.