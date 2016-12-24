Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики

Об этом руководитель региона сообщил в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«13 декабря в 11:00 отвечу на вопросы жителей Мордовии в прямом эфире на площадке «Республики Мордови» ВКонтакте.

Свои вопросы можно оставить уже сейчас: в комментариях к этому посту в моих официальных аккаунтах VK и OK, на странице Республики Мордовия.

А также по телефону 8 (8342) 33 35 66 с 09:00 до 21:00.

Задать вопрос можно будет во время прямой линии в комментариях к трансляции».