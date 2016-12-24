У супругов Галкиных - счастье, семейное гнездышко и хобби

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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Полицейские в Мордовии не только обеспечивают правопорядок, но и как все обычные люди имеют и множество самых разнообразных «гражданских» увлечений. Так можно сказать и про Тимофея Галкина, который - точно мастер на все руки. Впрочем, как и его молодая жена.
Тимофей Галкин на страже порядка стоит с 2016 года. В своей работе ему нравится общение с людьми, ведь очень часто правильный подход к человеку – способ направить на верный путь всех, кто с него свернул. Во внерабочее время молодой мужчина — примерный семьянин, заботливый муж и отец, занимается домашним хозяйством — мастерит элементы декора своими руками. Дизайн молодая семья разработывает сама.
Вторая половинка Тимофея – Валентина – всегда готова поддержать его творческие порывы. Например, новогоднюю атмосферу создали вместе. Мерцающие гирлянды и рождественские венки изготовила супруга. А оригинальные светильники – дело рук Тимофея, мужчина сделал их сам, по видеоурокам в интернете. Созданные из чугунных труб и старых керосиновых ламп, по внешнему виду они не отличаются от творений дизайнеров.
Кстати, семья Галкиных также хочет приобрести раритетный автомобиль — «Волгу» Газ-21. Есть уверенность, в руках такой творческой семьи она точно не пропадет.
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