Горнолыжный центр «Каменка» готовится к новому сезону

Совсем скоро начнется новый сезон в горнолыжном центре «Каменка» Атяшевского района. Комплекс открылся в прошлом году и за это время сильно преобразился.

Сегодня в «Каменке» пять подъемников и семь трасс: для новичков - учебный склон, для более опытных спортсменов - длинные и крутые склоны с большим подъемником. Канатные дороги оснащены двухместными буксировочными устройствами и ночным освещением. Также будет работать трасса для полюбившегося многим тюбинга. Весь необходимый инвентарь можно взять на прокат. Освоить снаряжение помогут сертифицированные инструкторы.

На территории горнолыжного центра оборудовано восемь комфортабельных гостиничных домиков со всеми удобствами. Каждый из них рассчитан на компанию до 8 человек. В центральной части комплекса есть гастропаб, а неподалеку от него - баня.

Горнолыжный сезон откроется накануне Нового года, поэтому для главного зимнего волшебника, Деда Мороза, в «Каменке» тоже возвели домик. На пути к курорту расположен гараж-музей с ретро-автомобилями. Здесь можно увидеть отечественные машины от легендарной «Победы» до правительственной «Чайки».

В планах инвестора проекта, основателя ГК «Талина» Виктора Бирюкова, создание в «Каменке» всесезонного туристическо-оздоровительного комплекса.