В Мордовии инспекторы ДПС задержали водителя c сотнями бутылок левой водки

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Как сообщает МВД по РМ, в Теньгушевском районе республики инспекторами отдельного специализированного батальона ДПС был остановлен автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 35-летний житель Нижегородской области.
В ходе осмотра в салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие подозрительные акцизные марки. Плюс к этому, спиртное перевозилось без всяких сопроводительных.
По словам водителя, 30 ящиков спиртосодержащей продукции он транспортировал за денежное вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица из города Арзамаса Нижегородской области в поселок Барашево Теньгушевского района.
В настоящий момент изъятая продукция направлена на исследование, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к сбыту спиртосодержащей жидкости.
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