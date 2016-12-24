В Мордовии инспекторы ДПС задержали водителя c сотнями бутылок левой водки

Как сообщает МВД по РМ, в Теньгушевском районе республики инспекторами отдельного специализированного батальона ДПС был остановлен автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 35-летний житель Нижегородской области.

В ходе осмотра в салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, имеющие подозрительные акцизные марки. Плюс к этому, спиртное перевозилось без всяких сопроводительных.

По словам водителя, 30 ящиков спиртосодержащей продукции он транспортировал за денежное вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица из города Арзамаса Нижегородской области в поселок Барашево Теньгушевского района.

В настоящий момент изъятая продукция направлена на исследование, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к сбыту спиртосодержащей жидкости.