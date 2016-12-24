В Мордовии прошла прямая линия с врио начальника ЦЛРР регионального Управления Росгвардии

«У предприятия немало поводов для гордости»
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
8 декабря в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия состоялась прямая линия с врио заместителя начальника управления - начальника центра лицензионно-разрешительной работы подполковником полиции Артуром Гатауллиным.
В течение часа в режиме телефонной связи офицер Росгвардии ответил на вопросы жителей республики, относящиеся к компетенции подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Большая часть поступивших вопросов касалась порядка продления разрешительных документов, как в сфере частной охранной деятельности, так и в сфере оборота оружия.
Также граждан интересовал вопрос дальнейших действий с оружием, оставшимся после смерти близких родственников – владельцев оружия. Согласно требованиям ст. 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» оружие после смерти граждан должно быть изъято до вступления родственников в права наследования и решения вопроса о его дальнейшей перерегистрации, либо направления на утилизацию.
В данном случае Артур Гаттаулин рекомендовал незамедлительно обращаться в органы внутренних дел либо подразделения Росгвардии с целью изъятия и передачи оружия на ответственное хранение.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи