В Мордовии прошла прямая линия с врио начальника ЦЛРР регионального Управления Росгвардии

8 декабря в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия состоялась прямая линия с врио заместителя начальника управления - начальника центра лицензионно-разрешительной работы подполковником полиции Артуром Гатауллиным.

В течение часа в режиме телефонной связи офицер Росгвардии ответил на вопросы жителей республики, относящиеся к компетенции подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Большая часть поступивших вопросов касалась порядка продления разрешительных документов, как в сфере частной охранной деятельности, так и в сфере оборота оружия.

Также граждан интересовал вопрос дальнейших действий с оружием, оставшимся после смерти близких родственников – владельцев оружия. Согласно требованиям ст. 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» оружие после смерти граждан должно быть изъято до вступления родственников в права наследования и решения вопроса о его дальнейшей перерегистрации, либо направления на утилизацию.

В данном случае Артур Гаттаулин рекомендовал незамедлительно обращаться в органы внутренних дел либо подразделения Росгвардии с целью изъятия и передачи оружия на ответственное хранение.