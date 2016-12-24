Гендиректора компании «РуссТЭК» осудили в Мордовии за незаконную предпринимательскую деятельность

Как сообщает УФСБ по РМ, в республике выявлена и пресечена противоправная деятельность генерального директора теплоснабжающей организации ООО ФСК «РуссТЭК». Руководитель ресурсоснабжающей организации обвинялся в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что «тепловик» в период с января 2014 года по сентябрь 2019 года путем незаконного использования котельной установки и подводящего к ней газопровода осуществлял производство и реализацию тепловой энергии без лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта. Таким образом, в нарушение действующего законодательства компания получила доход в общей сумме более 53 миллионов рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении генерального директора было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Приговором суда фигурант был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.