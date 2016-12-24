Волонтерский проект студента из Мордовии стал победителем премии #МЫВМЕСТЕ

В московском Центральном выставочном зале «Манеж» наградили победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Всего на участие подавали заявки 6 тысяч участников из 72 регионов России.

Студент филологического факультета МГУ им. Н.П.Огарева Роман Ковалев презентовал проект «Дай пять!» и одержал победу в треке «Волонтеры», номинация «Страна возможностей».

Его проект направлен на оказание централизованной помощи школьникам, у которых возникли пробелы в знаниях из-за пропуска уроков или недопонимания тем.



«В первую очередь я благодарен своей команде, которая вкладывает все свои силы, идеи, навыки в реализацию проекта. Без них такого успеха бы точно не было. Поэтому, для меня победа - это люди, которые тебя окружают и всегда придут на помощь. Конечно, полученная награда стала для нас огромной мотивацией.

Работа нашего проект основана на принципе «равный-равному». Он реализуется как очно, так и дистанционно, а потому доступен для всех. «Дай Пять!» - альтернатива дополнительным урокам и занятиям, где дети осознанно учатся брать на себя ответственность за других, развивая организаторские и педагогические качества», - отметил Роман Ковалев.