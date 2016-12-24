Команда выпускников МГУ им. Н.П. Огарева — чемпион лиги «Шумбрат» Международного союза КВН

7 декабря состоялся финал официальной лиги Международного союза КВН «Шумбрат». В нем приняли участие лучшие команды, которые играли весь сезон: три представляли Пензу, Саратов и деревню Старый Кыч, а три - Саранск.

За звание чемпиона сезона 2022 года поборолись: «Ковш» (деревня Старый Кыч), «СПИКЛ» (г. Саратов), «Давай без» (филологический факультет МГУ им. Н.П. Огарева), «Чемпионы мира по КВН» (Пензенский государственный аграрный университет), «ЭЛИС» (институт электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева), команда выпускников Мордовского госуниверситета «Амбассадоры Тиндера» (ИП Царапкин/Саранск).

Членов жюри представили Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин, председатель госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ» Алексей Захаров, чемпион Высшей Лиги КВН из команды «Сборная Пермского края» Игорь Караваев. Пятого члена жюри выбрали случайным образом прямо из зала - им стала студентка филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Ксения Шишканова.

Командами было сыграно три конкурса: «Приветствие», «Импровизация-Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».

«Амбассадоры Тиндера» показали лучшую игру и стали победителями сезона 2022 года официальной лиги Международного союза КВН «Шумбрат», получив 150 000 рублей на поездку на Международный Сочинский фестиваль «КиВиН» 2023. Второе место и 30 000 рублей на поездку выиграли «Чемпионы мира по КВН», а третье место и 20 000 рублей - «СПИКЛ».

Также были отмечены лучшая актриса и актер финала. Ими стали Алина Лазарева и Артур Коешов, оба - из команды-победителя.

«КВН прошел на отлично! Давно не видел такой мощной, яркой и впечатляющей игры. Ребята — молодцы, сыграли на одном дыхании! Организация мероприятия на высшем уровне. МГУ им. Н.П. Огарева – лидер как в образовании, так и в сфере молодежной политики. Я впервые в Саранске. Волшебный город. Очень рад, что КВН-движение в Мордовии активно развивается», - поделился впечатлениями Игорь Караваев.