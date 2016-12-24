Алексею Гришину не простили личный «Версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей

В связи с вынесением приговора представителю прежней мордовской политической элиты, не лишним будет напомнить как разворачивались события громкого уголовного дела в августе 2020 года.

Задержание в Москве тогда еще 45-летнего Алексея Гришина стало событием, повышенное внимание которому уделили все ведущие федеральные СМИ.

Для жителей республики Алексей Гришин - сын известного мордовского политика Виктора Ивановича Гришина, управлявшего в 90-х годах прошлого века экономикой Мордовии, долгое время заседавшего на руководящих постах в Государственной думе, а потом возглавлявшего Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Его сын Алексей Гришин в сознании многих олицетворял собой новое поколение мордовской элиты - отпрысков знатных фамилий, получивших все и сразу с младых ногтей.

В репортажах же российских журналистов он выступал как предприниматель, проректор по строительству МГУ имени М.В. Ломоносова (Алексей Гришин уволился с этой должности за неделю до задержания), а также как бывший министр строительства Cамарской области при Николае Меркушкине. Он жил в огромном личном дворце, роскошество которого не уступает резиденциям самых весомых персон современной России.

Операция по «захвату» Алексея Гришина напоминала сюжеты из современных криминальных сериалов. «Открывайте, полиция! Запрещенные предметы есть в доме? Оружие, наркотики?» И тут же в кадре - голый торс главного героя действа, послушно положившего руки на стену.

Все это происходило в московской квартире уроженца Мордовии на Ломоносовском проспекте. Но самое сильное впечатление производило не само задержание Гришина, а съемки в его особняке в закрытом клубном поселке под Красногорском (стоимость новоявленного «Версаля», как его окрестили журналисты, оценивали примерно в 360 миллионов рублей).

Огромный трехметровый забор вокруг имения скрывал от любопытных глаз дизайнерские изыски ландшафта, а великолепие внутреннего убранства дворца не оставляет сомнений в финансовом благополучии хозяина. В своем репортаже журналисты федерального телеканала «Россия» старательно обрисовали «маленький персональный рай» Алексея Гришина: стриженые кусты и лужайки, выложенные плиткой дорожки, арки, окна, колонны, мрамор и вензеля особняка, личный бассейн и обширный спортзал, люксовые авто «Бентли» и «Мерседес», а в качестве «вишенки на торте» - портрет в виде аристократа.