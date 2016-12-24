Суд в Мордовии отправил Алексея Гришина в колонию-поселение

Ленинский суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу именитого фигуранта Алексея Гришина. Он обвинялся в мошенничестве с продажей «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости. Квалификация уголовной статьи была суровая - хищение денежных средств организованной группой и в особо крупном размере. В деле фигурирует ущерб на 271 миллион рублей.

В суде было установлено, что в собственность Республики Мордовия был продан имущественный комплекс «Мордовэкспоцентр» по заведомо завышенной стоимости. Согласно договору купли-продажи он ушел за 271 миллион рублей при фактической рыночной цене немногим более 54 миллионов рублей.

«Экспоцентр» в Ялге до такой удачной продажи принадлежал «Мордовпромстойбанку», а Гришин был бенефициаром этого финансового учреждения, вместе с Алексеем Меркушкиным. Обвинение за многомиллионный ущерб бюджету также было предъявлено Вячеславу Брыкову и Татьяне Гришиной – они занимали руководящие должности в указанном банке.

Сестра Алекся Гришина уже получила за махинацию тюремный срок – ее отправили в колонию на 4 года и 6 месяцев (кроме того, она была оштрафована на 700 тысяч рублей). И это несмотря на то обстоятельство, что на предварительном следствии женщина вину признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ровно также суд определил меру ответственности и Вячеславу Брыкову. Он также вину признал полностью, и получил 4 года 6 месяцев неволи со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Теперь пришла очередь и Алексея Гришина. По информации Прокуратуры РМ, на стадии предварительного расследования он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге, суд приговорил Гришина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.