50-летний житель Ардатовского района получил условный срок за криминальное «травничество»

В Ардатовском районе республики вынесли приговор 50-летнему местному жителю за незаконное хранение наркотических средств.

По информации Прокуратуры РМ, не молодой уже сельчанин хранил в своем доме и предбаннике не менее 358 граммов марихуаны. «Травку» он периодически использовал для «дымного отрыва» от действительности.

Приговором суда мужчина был признан виновным и осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Одновременно суд обязал его пройти курс лечения от наркомании.

Приговор суда в законную силу не вступил.