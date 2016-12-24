50-летний житель Ардатовского района получил условный срок за криминальное «травничество»

Репортер

В Ардатовском районе республики вынесли приговор 50-летнему местному жителю за незаконное хранение наркотических средств.

По информации Прокуратуры РМ, не молодой уже сельчанин хранил в своем доме и предбаннике не менее 358 граммов марихуаны. «Травку» он периодически использовал для «дымного отрыва» от действительности.

Приговором суда мужчина был признан виновным и осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Одновременно суд обязал его пройти курс лечения от наркомании.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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