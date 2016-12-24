Мордовский заповедник и Национальный парк «Смольный» приглашают на Новогодние мероприятия

Достояние республики
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
С 19 декабря Мордовский заповедник и Национальный парк «Смольный» ждут гостей всех возрастов, чтобы подарить им волшебную сказку на фоне нетронутой природы.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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