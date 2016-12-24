«Агростартап» позволил пчеловоду из Большеберезниковского района развивать дело всей жизни

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» крестьянско-фермерское хозяйство Алескандра Потапова из села из Шугурова Большеберезниковского района получило грант «Агростартап» в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей на организацию производства меда.

Александр Николаевич является председателем районного общества пчеловодов и членом Совета пчеловодов Мордовии. В числе пчеловодов-активистов он инициировал создание в республике сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Мордовский мед». И не просто стал его членом, а вместе с еще одним предпринимателем часть средств гранта в размере 1 млн 800 тыс. рублей внес в становление кооператива, созданного на базе нескольких районов республики. Кроме того, 10 % собственных средств от суммы гранта Александр Потапов внес на развитие и реализацию поставленных кооперативом задач.

Члены кооператива приобрели в Лямбире помещение, установили линию для переработки воска в вощину для гнездовых и магазинных рамок. Также кооператив закупил оборудование для изготовления десятирамочных ульев, для приготовления весенней подкормки пчёл. Кроме того, приобретена линия по изготовлению мелкофасованного меда и крем-меда, то есть с различными добавками, который пользуется спросом у городских жителей.

Отметим, что за год реализации гранта Александр Потапов закупил автоматическую линию для откачки меда, куда входит станок для распечатки рамок, медогонка, шнек для выжима меда от заброса. Другая часть гранта пошла на покупку трактора МТЗ-82 и навесного дискового культиватора для обработки земли, часть которой засевается многолетними травами, зерновыми, а также растениями-медоносами.