Мордовия планирует наращивать объемы деревообработки

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В ходе рабочей поездки в Зубово-Полянский район Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел производственные мощности завода «Плайтерра».
На предприятии запущен новый лесопильный цех в рамках инвестпроекта по модернизации действующего производства. Проект с общим объемом инвестиций более 2,6 млрд рублей включен Правительством России в число приоритетных в области освоения лесов. Это позволит обеспечить завод лесосырьевыми ресурсами на безаукционной основе с минимальными ставкам за аренду лесных участков.
Инвестпроект включает в себя 5 этапов модернизации и обеспечит существенное увеличение действующего производства фанеры, топливных брикетов и гранул, пиломатериалов. Кроме того, усовершенствование технологического процесса позволило предприятию создать полный цикл безотходного производства. Сейчас завершено строительство и запущен в работу новый цех по выпуску пиломатериалов производственной мощностью около 30 тысяч кубометров в год. Создано около 50 новых рабочих мест.
Артём Здунов подчеркнул, что продукция, которую выпускает предприятие, очень востребована, в том числе, заграничными потребителями. «Мы обсуждали это направление в Правительстве РФ. Приходится переориентировать рынки сбыта. Тем не менее, мы не просто останемся в этой сфере, но и будем наращивать свои производственные объемы», - подчеркнул Глава Мордовии.
Отметим, что ЗАО «Плайтерра» является ведущим предприятием, занимающимся деревообработкой в Мордовии и лидером среди экспортеров региона. Сейчас предприятие активно осваивает новые рынки сбыта за рубежом и внутри России, а также продолжает реализацию начатых и освоение новых инвестиционных проектов.
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