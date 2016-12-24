В школах Саранска проходят уроки мужества «Героями не рождаются, героями становятся»

С 5 по 9 декабря в общеобразовательных организациях Саранска проходят уроки мужества «Героями не рождаются, героями становятся». Патриотические занятия проводятся в преддверии памятной даты - Дня героев Отечества. Всего участие в мероприятии примут более 500 школьников 8 – 11 классов.

В рамках уроков мужества школы посещают ветераны, спортсмены и общественные деятели. Они делятся с ребятами своим ценным опытом, дают советы и наставления подрастающему поколению. Обучающиеся задают им свои вопросы, узнают об их профессиональной деятельности.

Такие уроки организованы Российским движением школьников совместно с Государственным комитетом РМ по делам молодежи. Они проходят с целью формирования ценностного отношения к героическому прошлому страны, уважительного отношения к участникам военных действий, и в честь памятной даты - Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.