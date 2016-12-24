В Саранске пациентам пожилого возраста стало доступно УЗИ на дому

В Республиканском гериатрическом центре появился новый мобильный аппарат УЗИ. Оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Оно позволяет пациентам, у которых нет возможности прийти в медучреждение, пройти ультразвуковое исследование прямо у себя дома.



«Это ценное и по-настоящему необходимое приобретение. В нашем центре медицинская помощь оказывается преимущественно пациентам пожилого возраста. Некоторые из них нетранспортабельные. Для многих выезд специалистов на дом просто необходим, чтобы выполнить определенный объем обследований», - говорит врач ультразвуковой диагностики Республиканского гериатрического центра Ольга Колмогорова.

У переносного оборудования два датчика. Они позволяют обследовать практически все внутренние органы и системы организма, вплоть до первичной проверки сердечно-сосудистой системы. По качеству изображения переносной аппарат стационарному аналогу не уступает. Он быстро и легко пакуется в кейс, который врач без труда может перевозить и переносить. Кроме того, такое мобильное УЗИ позволяет работать в любых условиях - даже без доступа к электричеству.