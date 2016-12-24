В Саранске двое юнцов угнали грузовик «МАЗ»

В столице Мордовии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, жителей Лямбирского и Старошайговского районов, подозреваемых в неправомерном завладении многотонным грузовиком без цели хищения. Об этом сообщает МВД по РМ.

О произошедшем в полицию сообщил 26-летний житель Саранска. По его словам, ночью неизвестные совершили угон его автомобиля марки «МАЗ», припаркованного на улице Семашко. Сотрудники ДПС обнаружили угнанное транспортное средство в технически исправном состоянии в селе Пензятка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние угонщики были найдены. В ходе дознания выяснилось, что подростки приглядели ночью на одной из саранских улиц грузовик марки «МАЗ». Дверь в кабину была не заперта, а в замке зажигания торчали ключи.

Молодые люди решили не упускать такую возможность и завели тяжелую транспортную технику. Но уже выехав за пределы Саранска, находящийся за рулем юный «дальнобойщик» не справился с управлением, грузовик занесло и машина съехала в кювет. Проезжающие мимо водители транспортных средств остановились и предложили свою помощь. Но приятели в испуге рванули с места аварии.

Как отмечается, в отношении подозреваемых избрана мера принуждения – обязательство о явке.