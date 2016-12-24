Мордовские мастера стали призерами в финале конкурса «Туристический сувенир-2022»

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В Кирове завершился финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», в рамках которого подвели итоги сезона 2022 года. Окружные и региональные этапы творческого состязания проходили по всей России. Всего на участие было направлено более 2 600 заявок из 72 регионов. В финал были допущены 688 работ из 58 субъектов страны.
Мордовия вошла в топ-5 по активности участников ПФО. Наши мастера показали прекрасный результат, завоевав 5 наград в заключительном этапе конкурса.
Третье место в номинации «Идея туристического сувенира для детского туризма» эксперты присудили сразу двум участницам из Мордовии: Татьяне Никишаниной за расписную сувенирную ложку и Юлии Кузьминой, которая создала переводные татуировки с мордовской символикой и фразами на мокшанском и эрзянском языках.
Кроме того, в копилке мастеров из Мордовии два «серебра» в номинации «Идея туристического сувенира». В эконом-категории второе место получили переводные татуировки «По-мордовски» Юлии Кузьминой, в VIP-категории - талисман из мореного дуба «Желудь», созданный специалистами саранской компании «Ростр».
Также специальным дипломом «За сохранение традиций региона» отмечена Татьяна Никишанина за сувенирный колокольчик «Кудава».
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