В Темниковском районе 20-летнего парня будут судить за ДТП с тяжелыми последствиями

Как сообщает Прокуратура РМ, в суд направлено дело 20-летнего жителя Темниковского района, который обвиняется в пьяном вождении с уже имеющейся судимостью, а также в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, днем 21 сентября этого горда в Темниковском районе Мордовии 20-летний деятель (водительское удостоверение он не получал) сел пьяным за руль автомобиля «Нива Шевроле». В ходе поездки парень не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка авто с различными травмами была госпитализирована в Темниковскую районную больницу, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Госавтоинспекция в своей информации отмечала, что в этом году любитель погонять по дорогам уже 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Среди прочего за ним числились выезды на встречку, вождение без прав и отказ остановиться по требованию инспекторов. Более того, парень уже привлекался и по уголовной статье за «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».