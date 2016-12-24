В Кочкуровском районе водитель лишился прав из-за наркозависимости

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Проведенной прокуратурой Кочкуровского района проверкой исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлен житель района, состоящий на учете в Республиканском наркологическом диспансере в связи с наркотической зависимостью. При этом у мужчины имелось водительское удостоверение.
По закону, одним из противопоказаний к управлению транспортным средством является психическое или поведенческое расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ.
По иску районного прокурора судом прекращено действие права на управление транспортными средствами подсевшего на наркоту водителя.
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