В Кочкуровском районе водитель лишился прав из-за наркозависимости

Проведенной прокуратурой Кочкуровского района проверкой исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлен житель района, состоящий на учете в Республиканском наркологическом диспансере в связи с наркотической зависимостью. При этом у мужчины имелось водительское удостоверение.

По закону, одним из противопоказаний к управлению транспортным средством является психическое или поведенческое расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ.

По иску районного прокурора судом прекращено действие права на управление транспортными средствами подсевшего на наркоту водителя.