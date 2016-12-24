В мордовскую колонию пытались доставить календарики с наркотой

Достояние республики
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По информации УФСИН по РМ, в исправительной колонии № 18 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
При досмотре письма, поступившего на имя одного из осужденных, отбывающего наказание с 2014 года за совершение особо тяжких преступлений, обнаружены два календаря, пропитанные веществом неизвестного происхождения.
Проведенная экспертиза установила, что на внутреннем слое бумажной основы двух календарей имеется наркотическое средство – метадон общей массой 0,45 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное приобретение наркотических средств. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление соучастников преступления.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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