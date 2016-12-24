Электронные платформы - новый уровень продаж для предпринимателей

Все больше бизнесменов Мордовии готовы выйти на новый уровень продаж. В этом им помогают электронные платформы, которые дают доступ к всероссийскому рынку сбыта.

Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Республики Мордовия Елена Калачина рассказала о том, как фонд помогает бизнесменам идти в ногу со временем. Только за 2021 год для 21 бизнесмена из Мордовии был созданы с нуля личные кабинеты на различных маркетплейсах. В их разработку входит съемка производства и товаров для последующего оформления, создание индивидуального стиля интернет-страницы, разработка онлайн-карточек, презентующих товар.

Например, свой продающий сайт получило объединение мастеров народно-художественного промысла «Теньгушевская семицветка». Фонд поддержки предпринимательства активно участвовал в создании нового мордовского бренда продукции и оказывал помощь в выходе на интернет-рынок. Подобный случай не единичный, в этом году выйти на маркетплейсы выразили желание предприниматели Большеберезниковского, Дубенского, Ардатовского района и Саранска. Каждый из предпринимателей самобытен, а его продукция имеет приятный и родной мордовский колорит.

В планах оказать более 30 услуг по продвижению продукции на электронных торговых площадках. Для предпринимателей проводятся обучающие мероприятия, которые помогут увеличить их конкурентоспособность на всероссийском рынке. Все желающие завоевать просторы интернета своими товарами могут подать заявку, стоимость которой составляет 65 тыс. рублей. Однако для предпринимателя услуга бесплатна за счет полного покрытия суммы субсидией.