Реконструкция времен Великой Отечественной войны «И был рубеж построен к сроку»

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В Большеберезниковском районе уже по традиции провели реконструкцию времен Великой Отечественной войны. Ее посвятили строительству Сурского рубежа. Эта линия обороны в случае взятия Москвы должна была задержать врага на подступах к Волге и Уралу. В этом году исполнился 81 год трудовому подвигу строителей. Их нелегкий труд на себе пытались ощутить более трех сотен участников реконструкции.
По территории Мордовии оборонительный рубеж растянулся на 80 километров. Он начинался там, где река Барыш впадала в Суру и заканчивался у железной дороги Рузаевка-Инза. За короткий срок строителям линии укреплений предстояло выкопать около 4 миллионов кубометров земли в условиях суровой зимы. Противотанковые рвы, блиндажи и окопы рыли 67 тысяч человек со всей Мордовии. Суточный объем работы - 2 кубометра земли для мужчин и полтора кубометра для женщин. 19 января 1942 года строительство оборонительной линии завершилось. Боев здесь в итоге не было, а в 44 году пришло указание разобрать сооружения.
В память о трудовом подвиге строителей линий укреплений с 2017-го года в Большеберезниковском районе проводят исторические реконструкции. 350 участников взяли в руки инструменты, чтобы показать, как 81 год назад их бабушки и прабабушки совершали настоящий трудовой подвиг. Приехало много молодежи — школьников и студентов. Кроме того, не первый год чтят память строителей Сурского рубежа гости из Чувашии. Память о строителях Сурского рубежа живет не только во время реконструкций. В Мордовии ведется масштабная научно-исследовательская работа.
Кроме того, в этом году начал свою работу музей под открытым небом «Сурский Рубеж». А на окраине села Николаевка, в 700 метрах от исторического места расположения оборонительного рубежа, планируется разместить мемориал. Он увековечит трудовой подвиг строителей.
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