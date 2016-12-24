Ученики школы №27 Саранска приняли кадетскую присягу

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Саранское кадетство — это то, чем гордится столица Мордовии. Такие классы есть во многих образовательных учреждениях города, исключение не составляет и 27 школа. Значимо это событие тем, что оно юбилейное. Для ребят этот день был особенный — 35 учеников стали кадетами.
Такое звание обязывает ко многому - надо хорошо учиться, дружить, помогать слабым, защищать младших. Присяга и клятва — неотъемлемая часть посвящения в кадеты. Сразу после этого – вручение удостоверений. Теперь их ждет насыщенная жизнь: к учебе добавятся строевая подготовка, уроки танцев и не только.
Новоиспеченные кадеты равняются на своих старших товарищей и готовы стать их достойными приемниками. В 27 школе 9 кадетских классов — это порядка трехсот человек. Их ученики - частые призеры и победители военно-патриотических игр и конкурсов. Без них не обходится не одно важное событие в жизни города.
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