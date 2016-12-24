Главная задача — не получить микс заболеваний ковида и гриппа

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Мордовии стабилизировалась. Однако от очередной волны мы, к сожалению, не застрахованы. А наложение вирусов вируса гриппа и ковида может обострить эпидобстановку. Работодателям необходимо в кратчайшие сроки вакцинировать сотрудников.

На заседании оперативного штаба под руководством Главы Мордовии Артёма Здунова заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула:

«На сегодняшний день работают два «ковидных» госпиталя, ситуация контролируемая. Ковид никуда не ушел, и не получить микс заболеваний гриппа и коронавируса — наша главная задача».

Заболевания гриппом и ковидом можно предупредить, если вовремя сделать прививку. Рабочая группа оперштаба также предложила ввести в медучреждениях обязательное ношение масок и разграничение потока пациентов. А в школах вернуть кабинетный режим работы.