Главная задача — не получить микс заболеваний ковида и гриппа

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Мордовии стабилизировалась. Однако от очередной волны мы, к сожалению, не застрахованы. А наложение вирусов вируса гриппа и ковида может обострить эпидобстановку. Работодателям необходимо в кратчайшие сроки вакцинировать сотрудников.
На заседании оперативного штаба под руководством Главы Мордовии Артёма Здунова заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула:
«На сегодняшний день работают два «ковидных» госпиталя, ситуация контролируемая. Ковид никуда не ушел, и не получить микс заболеваний гриппа и коронавируса — наша главная задача».
Заболевания гриппом и ковидом можно предупредить, если вовремя сделать прививку. Рабочая группа оперштаба также предложила ввести в медучреждениях обязательное ношение масок и разграничение потока пациентов. А в школах вернуть кабинетный режим работы.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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