Сейчас лучший момент, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса

Сезон вирусных заболеваний в самом разгаре. Самый надежный способ обезопасить себя от болезни или перенести ее в легкой форме — сделать прививку. О том, как проходит вакцинация и ревакцинация в Мордовии, рассказал Внештатный эпидемиолог Минздрава республики Михаил Чумаков.

Заболеваемость идет на спад — в сутки регистрируется 10-15 случаев заражения коронавирусом. О новой волне говорить пока не приходится. И это лучший момент для того, чтобы пройти вакцинацию или ревакцинацию.

«Те люди, которые привились 6 месяцев назад, у них уровень иммунитета снизился. Они могут легко при встрече с этим вирусом заболеть. Вирус пока не сформировал какие-то сезонные пики», — подчеркнул эксперт.

Республика в полной мере укомплектована вакциной Спутник-V. Это традиционная внутримышечная прививка и новшество этого года — назальная вакцина. Хорошие новости в том, что у населения начинает формироваться базовый иммунитет, а значит выше вероятность перенести новую волну — если она все-таки будет — без высоких рисков. Главное — вовремя привиться.