Помощь мобилизованным и их семьям от студентов Саранского техникума сферы услуг и промышленности

Работа у студентов-второкурсников направлений «Оператор швейного оборудования» и «Портной» кипит. Без устали работают швейные машинки, кроится и перекраивается ткань. Все дело в том, что ребята вместе с преподавателями решили поддержать гуманитарную миссию волонтерского штаба «Мы вместе» и помочь нашим военнослужащим не словом, а делом. Свои навыки они применили по назначению — на занятиях студенты шьют теплые толстовки и балаклавы для участников СВО.



Лекала ребята вместе с преподавателями разработали сами. Уже готово 5 комплектов толстовок и балаклав. Всего первая партия составит 20 единиц. Их студенты передадут волонтерскому штабу, а оттуда вещи отправятся прямиком к бойцам. Останавливаться на этом молодые люди не планируют — хотят придумать и сшить штаны и футболки для солдат. Движет всеми горячее желание поддержать наших бойцов.

Ученики техникума готовы позаботиться не только о мобилизованных, но и об их семьях. Если будущие работники ателье и фабрик превратили кабинет для занятий в швейных цех, то студенты-парикмахеры, вооружившись расческами и ножницами, ждут близких бойцов к себе на стрижку.