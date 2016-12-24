В Саранске прошли Рождественские образовательные чтения

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Эта тема стала главной на региональном этапе 31-ых Международных Рождественских образовательных чтений. Открылись они 2-ого декабря на базе центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников «Педагог 13.РУ».
Духовно-нравственное воспитание — одна из важнейших тем ежегодных Рождественских чтений. В этом году они проходят в 31-ый раз. Представители власти, русской православной церкви, ученые и педагоги призваны решить этот вопрос, разобрать глобальные вызовы современности и проблему духовного выбора человека. С приветственным словом к ним обратился Глава Мордовии Артём Здунов.
Объединить молодежь и направить в верное русло. Эту задачу в Мордовии реализуют системно и вполне успешно. Подтверждает это тот факт, что Саранск — центр православной молодежи всего Приволжья.
Важность рождественских чтений отмечают как представители духовенства, так и педагоги. Ведь именно они воспитывают в молодом поколении традиционные ценности.
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