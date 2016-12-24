В Саранске прошли Рождественские образовательные чтения

Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Эта тема стала главной на региональном этапе 31-ых Международных Рождественских образовательных чтений. Открылись они 2-ого декабря на базе центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников «Педагог 13.РУ».

Духовно-нравственное воспитание — одна из важнейших тем ежегодных Рождественских чтений. В этом году они проходят в 31-ый раз. Представители власти, русской православной церкви, ученые и педагоги призваны решить этот вопрос, разобрать глобальные вызовы современности и проблему духовного выбора человека. С приветственным словом к ним обратился Глава Мордовии Артём Здунов.

Объединить молодежь и направить в верное русло. Эту задачу в Мордовии реализуют системно и вполне успешно. Подтверждает это тот факт, что Саранск — центр православной молодежи всего Приволжья.



Важность рождественских чтений отмечают как представители духовенства, так и педагоги. Ведь именно они воспитывают в молодом поколении традиционные ценности.