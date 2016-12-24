В Саранске продолжается заливка ледовых площадок и хоккейных кортов

Наш город

Этой зимой на территории городского округа будут работать 19 площадок для массового катания на коньках и игры в хоккей на открытом воздухе.

По информации Администрации города, в настоящее время посетителей уже принимают следующие ледовые площадки:

Каток Стадиона «Саранск» (улица Ульянова, 24)
Центральный каток Пролетарского района на площади по улице Коваленко
Пришкольный хоккейный корт школы № 28 (проспект 70 лет Октября, 160)
Каток школы № 32 (улица Лихачева, 40)

Ведутся работы на хоккейном корте школы №17 и в микрорайоне «Юбилейный» (Кочкуровская, 3), на пришкольных катках школ №23, №11, №24 и гимназии №29, а также в р.п. Луховка по улице Октябрьская, 27.

Вместе с заливкой льда выполняется покраска бортов, частичный ремонт ограждения, установка дополнительного освещения.

До конца декабря в столице Мордовии обещают подготовить еще 8 площадок для катания на льду:

Каток на водоеме у городскоого парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
Центральный каток Октябрьского района (улица Гожувская, 40)
Каток у торгового комплекса «Макс»
Каток у стадиона «Мордовия Арена»
Каток у школы №5 (улица Веселовского, 16)
Хоккейный корт у школы №38 (улица Миронова, 8)
Каток  у Ялгинской школы (улица Мичурина, 34а)
Хоккейный корт у детско-юношеской спортивной школы (улица Лесная, 2а).

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