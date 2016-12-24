В Саранске пройдет форум «Территория бизнеса»

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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 8 декабря в Саранске при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес» состоится форум «Территория бизнеса».
Он проводится для действующих предпринимателей, руководителей компаний, самозанятых, а также физических лиц республики, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.
В ходе форума эксперт и мастер франчайзинга в России, председатель комитета по развитию франчайзинга Московского городского отделения «Опора России» и сооснователь компании «Topfranchise» Василий Газизулин проведет тренинг «Франшиза: масштабирование бизнеса». Тренинг «Личностный рост руководителя» проведет финалист конкурса «Лидеры России», руководитель Всероссийского сообщества спикеров «Слово» Игорь Носов. Кроме того, руководитель по развитию клиентского сервиса «Wildberries» Кристина Спирева ответит на актуальные вопросы предпринимателей по Интернет-торговле и работе на маркетплейсах (Wildberries).
Также в рамках форума будет организована выставка продукции предпринимателей Мордовии «Наука и бизнес», «Наследие выдающихся предпринимателей Мордовии», «Предприниматель года», социальное и молодёжное предпринимательство и др.
Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно по ссылке - https://moibizonline.ru/forum0812
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