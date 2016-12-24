В Ичалковском педагогическом колледже открылись мастерские по подготовке воспитателей и учителей младших классов

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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Ичалковском педагогическом колледже открылись мастерские, которые будут работать по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».
Мастерские расположились в четырех аудиториях со стильным интерьером и интересной «начинкой». Здесь есть интерактивные кубы и СТЭМ-лаборатории, которые ознакомят учащихся с естественными науками, технологиями, инженерией и математикой. Создан уголок конструирования с роботами «Лего Веду» и Ноликом, а также интерактивная песочница с набором познавательных программ. Кроме того, в мастерских расположился театр с куклами бибабо, игрушками и книгами.
Также в мастерской есть интерактивная доска, мощные цифровые микроскопы, планшеты, ноутбуки и документ-камера, которая выводит изображение с листа бумаги на проекционную доску.
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