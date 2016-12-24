Пожилая жительница Саранска перечислила аферистам 795 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, к полицейским в Саранске обратилась 65-летняя местная жительница и сообщила о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомый мужчина представился сотрудником Главного Управления МВД России из Москвы. Он сообщил, что в данный момент мошенники пытаются похитить денежные средства с банковского счета женщины. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию и поймать злоумышленников, «офицер» наказал строго следовать его инструкциям.

Пожилая женщина сначала засомневалась в правдивости слов незнакомца. Тогда через несколько минут ей позвонил якобы представитель Прокуратуры Республики Мордовия, который убедил горожанку оказать содействие в поимке мошенников.

Взволнованная пенсионерка по указанию липовых силовиков приехала в один из торговых центров города, где через банкомат перевела 795 тысяч рублей со своего накопительного счета по продиктованным незнакомцами реквизитам.

После перечисления денег злоумышленники, понятное дело, полностью растворились в махинаторской дали. Полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.

МВД по Республике Мордовия напоминает: в случае телефонного сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на оборотной стороне вашей банковской карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке.