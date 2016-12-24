Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ 2022

Глава Мордовии Артём Здунов выступил на стратегической сессии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2022, проходящего в Москве с 5 по 7 декабря. Основные активности стендов Форума – помощь военнослужащим и их семьям, вынужденным переселенцам и жителям новых регионов, волонтерская деятельность и темы культуры.

В ходе уже прошедших мероприятий подведены итоги Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ» - в торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Он вручил награду победителю номинации «Волонтер года» Владимиру Тараненко из ДНР. Екатерина Белоглазова из Мордовии заняла третье место в номинации «Медиапроект».

Темой стратегической сессии 6 декабря стала культурная интеграция новых регионов, добровольно вошедших в состав России. Спикеры и участники обсудили, как творческие команды страны откликаются на современную повестку, инициируя проекты, направленные на вовлечение жителей страны в единое культурное пространство.

Министр культуры России Ольга Любимова, открывшая работу стратегической сессии, рассказала о том, какие проекты в сфере реализуются в новых регионах страны, как подключаются к этому процессу культурные институты России, какие действуют меры поддержки.

Артём Здунов отметил, что все регионы включились в эту работу без напоминаний и просьб. В Мордовии, наряду с налаживанием бытовых условий и обеспечением социальной адаптации для прибывающих из ЛНР и ДНР, особое внимание уделяется их включению в текущие жизненные процессы, культурные проекты.

«В прошлом веке произошла великая трагедия – распад СССР. Нам заново приходится узнавать народы в прошлом единой страны, за десятилетия мы стали смотреть по-разному на многие вещи. Поэтому сейчас перед нами стоит главная задача – делать все вместе с нашими соотечественниками, будь то культурная, спортивная жизнь, любая работа, хобби. Только это поможет нам заново друг друга узнать», - подчеркнул Глава Мордовии.

Рассказывая об опыте республики, он отметил, что лучшие волонтерские качества и чувства в молодых ребятах региона проявились в ходе военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж», в которой также приняли участие переселенцы с Донбасса. Премия «Время героев», организованная в республике в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, отметила лучших добровольцев. Волонтеры проявили себя, взяв под шефство ребят из семей из ЛНР и ДНР в школах.

Артём Здунов поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за то, что ансамбли с Донбасса и Мариуполя проводят гастрольные выступления в субъектах. В Мордовии побывали Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. «Это очень сильно сплачивает! Такое единение можно почувствовать, только находясь в зале», - заверил Глава Мордовии.

Он также рассказал, что республика помогает бойцам, находящимся на территории СВО, творческие коллективы выезжают в новые регионы, создавая атмосферу Родины для бойцов и местных жителей.

Было отмечено, что Мордовия – один из регионов, где бережно хранят и развивают культурные традиции мордовского народа – танцы, театральные представления, костюмы, здесь действует Центр культур. В следующем году в регионе пройдет масштабный съезд угро-финских народов, на который будут приглашены все народности, в том числе из недружественных России стран.

«Культура помогает нам сейчас как никогда. Я не верю в плохие народы, но верю в хороших людей. Все, что у нас остается, когда народы находятся во враждебных отношения – это культурные нити, которые связывают нас. Мы будем их хранить и укреплять, чтобы победило хорошее!» - заверил Артём Здунов.

Один из спикеров - художественный руководитель Дворца культуры Сватова-Лучка (ЛНР) Ирина Шалина рассказала, как волнительно вновь узнавать русскую культуру, жить единой страной: «Наконец-то мы дома! Наконец-то мы вместе!» Дети в этом городе, так же как и везде, ждут предстоящего Нового года. Артём Здунов предложил в преддверии этого праздника организовать в город Сватово гастроли ансамбля песни и танца «Умарина», кукольного театра и выставок музеев республики, в том числе экспозиции великих творцов Степана Эрьзи и Федота Сычкова. Инициатива была радушно поддержана.

Ольга Любимова поблагодарила Главу Мордовии за постоянное внимание к сфере культуры. «Сейчас культурные мероприятия и время, которое мы проводим вместе – это самое объединяющее, что может быть. Это важный период для всей страны».

Форум #МЫВМЕСТЕ 2022 ежегодно собирает неравнодушных людей и лидеров социальных изменений. В этом году около 10 тысяч человек из 89 регионов России и 45 стран мира принимают участие в деловой, культурной, атмосферной и выставочной программах.