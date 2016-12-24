В Ардатове ведется строительство водоочистительной станции

В Ардатове на улице Южной возводят станцию водоочистки, производительность которой будет составлять 600 кубов в сутки. Строительство началось летом этого года и в настоящее время работы ведутся по графику.

«Строительство станции стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Чистая вода». Объект планируем сдать в эксплуатацию к концу марта 2023 года, его общая стоимость 109 миллионов рублей», - сообщил глава Ардатовского городского поселения Михаил Карпов.

Готовность станции на данный момент составляет 40%. Сейчас завершается возведение зала, где будет расположено инженерное оборудование для фильтрации воды, и продолжается монтаж канализационных сетей.