В Ардатове ведется строительство водоочистительной станции

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В Ардатове на улице Южной возводят станцию водоочистки, производительность которой будет составлять 600 кубов в сутки. Строительство началось летом этого года и в настоящее время работы ведутся по графику.
«Строительство станции стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Чистая вода». Объект планируем сдать в эксплуатацию к концу марта 2023 года, его общая стоимость 109 миллионов рублей», - сообщил глава Ардатовского городского поселения Михаил Карпов.
Готовность станции на данный момент составляет 40%. Сейчас завершается возведение зала, где будет расположено инженерное оборудование для фильтрации воды, и продолжается монтаж канализационных сетей.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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