В Саранске «убийственный гость» выслушал приговор суда за расправу над пенсионеркой

Суд в столице Мордовии вынес приговор 26-летнему товарищу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пожилой женщины. Этот молодчик в ходе пьяного розыска своей бывшей жены забил до смерти ее 74-летнюю бабушку.



Как установило следствие, вечером 30 июля 2022 года пьяный тип в поисках своей бывшей супруги пришел домой к ее 74-летней бабушке. В связи с тем, что ее внучка дома отсутствовала, женщина стала выгонять из квартиры буйного визитера. Тот пришел в ярость от такого обращения и ударил пожилую женщину, а когда она упала на пол, стал бить несчастную по различным частям тела.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где через несколько дней она скончалась от полученных травм, осложнившихся отеком головного мозга.



Суд отмерил виновнику расправы 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.