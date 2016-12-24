В Мордовии будут судить молодого «протестного подрывника»

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Перед судом в Мордовии предстанет 21-летний житель республики, готовившийся провести взрывную протестную акцию. Его намерения пресекли оперативники УФСБ по РМ.
У 21-летнего жителя региона при отработке оперативной информации сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли порох и различные химикаты. Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек намеревался смастерить самодельную бомбу и подорвать какое-нибудь госучреждение – в знак протеста против проводимой специальной военной операции.
Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое относится к взрывчатым веществам и вполне могло быть использовано для снаряжения самодельных взрывных устройств.
Как отмечается, в ходе следствия обвиняемый дал признательные показания о незаконном хранении взрывчатых веществ и отказался от идеи совершения противоправной акции.
В настоящее время материалы уголовного дела по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств уже передано в суд для рассмотрения по существу.
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