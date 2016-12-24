В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

«Мы очень долго вас ждали!»
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В прокуратуре Республики Мордовия с 6 по 9 декабря 2022 г. проводится «горячая линия» для приема сообщений по вопросам нарушения законодательства о противодействии коррупции. Телефон «горячей линии»: 47-53-98.
По телефону «горячей линии» граждане могут оставить устные сообщения по вопросам коррупционных проявлений, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению преступлений коррупционной направленности.
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