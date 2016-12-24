В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

В прокуратуре Республики Мордовия с 6 по 9 декабря 2022 г. проводится «горячая линия» для приема сообщений по вопросам нарушения законодательства о противодействии коррупции. Телефон «горячей линии»: 47-53-98.

По телефону «горячей линии» граждане могут оставить устные сообщения по вопросам коррупционных проявлений, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению преступлений коррупционной направленности.