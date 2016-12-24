В Мордовии будет создана особая экономическая зона

5 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам создания в Мордовии особой экономической зоны (ОЭЗ). Руководители ведомств и главы муниципальных районов отчитались о проведенной в этом направлении работе.

Напомним, что создание в республике ОЭЗ – это один из основных пунктов Программы социально-экономического развития РМ на 2022-2026 годы, которая утверждена Правительством РФ по поручению Президента России.

Кроме того, такая задача была поставлена Артёмом Здуновым Правительству региона в Послании Госсобранию РМ: «Достигнута принципиальная договоренность с Минэкономразвития России о создании в Мордовии особой экономической зоны. Мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив, внедрили инвестиционный стандарт, создаем условия для инвесторов».

В республике рассматриваются сразу несколько площадок для организации ОЭЗ: в Атяшевском, Чамзинском, Дубенском, Лямбирском районах и городском округе Саранск. В работе находится девять земельных участков общей площадью более 2 тысяч гектаров.

Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин рассказал, что весь процесс создания ОЭЗ разбит на четыре этапа. Сейчас идет активное оформление соответствующей заявки, формирование перечня земельных участков, проводится работа по оценке необходимой инженерной инфраструктуры, выявляются потребности потенциальных резидентов.

Были озвучены также меры поддержки при создании особой экономической зоны. В их числе - компенсация части затрат инвестора и субъекта на создание и развитие инфраструктуры, бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.

Потенциальные инвесторы уже проявляют интерес – о планах реализации своих проектов на территории создаваемой особой экономической зоны в Мордовии заявили ряд предприятий промышленной сферы и АПК как из республики, так и из других регионов.

«Привлечению инвестиций прошу уделить особое внимание. Любые заявки требуют конкретных предложений по использованию созданной инфраструктуры. У нас есть определенные наметки по проектам, которые предлагают местные инвесторы. Однако площадка должна быть привлекательна и для инвесторов извне», - поставил задачу Артём Здунов.