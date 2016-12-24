Сенатор от Мордовии Петр Тултаев провел прием граждан

Проблемы со здоровьем 13-летнего сына-подростка привели жительницу Саранска на прием к сенатору от Мордовии Петру Тултаеву. В рамках декады приемов он провел встречу с жителями республики, у которых накопились вопросы, в решении которых требуется помощь партии «Единая Россия».

Женщина попросила помочь с переводом ее сына из одной специализированной школы для детей с ОВЗ в школу-интернат для слабослышащих детей. На прием был приглашен заместитель министра образования РМ Иван Дугушкин. Он предложил варианты решения вопроса. Было решено провести дополнительный врачебный осмотр для заключения специалистов, в соответствии с которым будет решаться вопрос о дальнейшем образовании ребенка в учебном заведении.

С темой развития национальной культуры на прием к Петру Тултаеву обратился и автор словаря антонимов мокшанского языка, который больше 30 лет посвятил сбору материалов для этого издания. Он попросил помочь с увеличением тиража для издания словаря. Вопрос будет рассмотрен.