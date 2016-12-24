В результате ДТП на дороге в Мордовии погибла пассажирка отечественной легковушки

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По информации Госавтоинспекции республики, 2 декабря в ДТП на дороге в Большеберезниковском районе Мордовии погибла пассажирка отечественной легковушки
В 07:30 на автодороге сообщением «Саранск - Б.Березники -Дубенки» 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет. Вылетевшая с дороги машина опрокинулась.
В результате ДТП 44-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась в Комсомольской центральной районной больнице, назначены экспертизы. Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
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