В результате ДТП на дороге в Мордовии погибла пассажирка отечественной легковушки

По информации Госавтоинспекции республики, 2 декабря в ДТП на дороге в Большеберезниковском районе Мордовии погибла пассажирка отечественной легковушки

В 07:30 на автодороге сообщением «Саранск - Б.Березники -Дубенки» 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет. Вылетевшая с дороги машина опрокинулась.

В результате ДТП 44-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась в Комсомольской центральной районной больнице, назначены экспертизы. Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством без полиса ОСАГО.