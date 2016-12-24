В России растет индекс готовности граждан к цифровизации

На XVII Форуме ООН по управлению интернетом представили результаты нового индекса готовности к цифровизации России. Исследование проводила АНО «Диалог» в ноябре этого года с помощью онлайн-опроса. В нем приняли участие больше 5 тыс. граждан старше 18 лет.

Как рассказала заместитель гендиректора АНО «Диалог» Юлия Полетаева, 64% опрошенных считают, что взаимодействие населения и органов власти в интернете улучшает качество в жизни в России. При этом почти половина участников опроса в текущем году получала услуги от государства именно в онлайн-формате.

Стоит отметить, что разработанная в стенах АНО «Диалог» аналитическая система «Инцидент Менеджмент» заметно облегчает предоставление гражданам ответов на обращения, которые они оставляют органам власти в соцсетях. За 2022 год с помощью системы мониторинга в России было отработано 2,8 млн обращений. В Мордовии за это время ЦУР и региональные органы власти отработали больше 27,5 тыс. обращений, что на 2884 обращения больше, чем в прошлом году.

Среди опрошенных россиян 35% ожидают ответа от властей в соцсетях, еще 17% считают, что госорганы решат их проблемы. 33% отмечают, что после онлайн-обращений их проблема решилась, а 23% остались удовлетворены ответом.

Половина респондентов желают, чтобы власти рассказывали населению о своей деятельности с помощью интернета. 31% считают информирование достаточным.

Также исследование затронуло тему цифровой грамотности населения. Согласно приведенным данным, самооценка уровня цифровой грамотности находится на высоком уровне у 42% респондентов. При этом 61% видят позитивное влияние интернет-технологий на свою жизнь, а 57% – им доверяют.

В целом исследование продемонстрировало, что индекс готовности россиян к цифровизации с каждым годом растет. Это происходит благодаря активной работе АНО «Диалог», который за последние три года выстроил масштабную инфраструктуру интернет-коммуникации власти с населением страны.