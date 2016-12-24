В Саранске будут судить 27-летнего мужчину, изуродовавшего в драке противника

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Как сообщает Прокуратура РМ, в столице Мордовии суд рассмотрит дело 27-летнего местного жителя, обвиняемого по не самой распространенной уголовной статье. Он будет отвечать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица потерпевшего.
По версии следствия, накануне майских праздников в одной из квартир дома по улице Веселовского в Саранске было организовано застолье. Из-за каких-то разногласий двое мужчин по пьяному делу схватились в драке. Один из оппонентов ударил противника в ухо, в ответ 27-летний мужчина разбил стеклянную кружку о голову своего визави. Ручка от кружки осталась в руке молодчика, с ней он и стал дальше орудовать в драке - нанес потерпевшему удары в область левого глаза, левой щеки и шеи.
В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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