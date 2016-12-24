В Кадошкинском районе жители охотно вакцинируются от коронавирусной инфекции

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В Кадошкинском районе продолжается активная вакцинация от коронавирусной инфекции. В распоряжении районных медиков в достаточном количестве имеется вакцина «Спутник V».
Как рассказывают сотрудники местной поликлиники, жители п. Кадошкино и района охотно приходят на вакцинацию и ревакцинацию. Кстати, повторно вакцинировались около 4450 человек, многие уже неоднократно.
Среди привитых немало пожилых людей. Процедуру также прошли работники образования, медицинские сотрудники, лица с хроническими заболеваниями. Вакцинацию активно проходят люди трудоспособного возраста.
Бюджетные организации, бюджетообразующие компании, школьные и дошкольные учреждения имеют коллективный иммунитет.
«Кадошкинцы понимают, что это необходимо, прежде всего, для них самих», - уверена заведующая Кадошкинским поликлиническим отделением Елена Межнова.
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