В Кадошкинском районе жители охотно вакцинируются от коронавирусной инфекции

В Кадошкинском районе продолжается активная вакцинация от коронавирусной инфекции. В распоряжении районных медиков в достаточном количестве имеется вакцина «Спутник V».

Как рассказывают сотрудники местной поликлиники, жители п. Кадошкино и района охотно приходят на вакцинацию и ревакцинацию. Кстати, повторно вакцинировались около 4450 человек, многие уже неоднократно.

Среди привитых немало пожилых людей. Процедуру также прошли работники образования, медицинские сотрудники, лица с хроническими заболеваниями. Вакцинацию активно проходят люди трудоспособного возраста.

Бюджетные организации, бюджетообразующие компании, школьные и дошкольные учреждения имеют коллективный иммунитет.

«Кадошкинцы понимают, что это необходимо, прежде всего, для них самих», - уверена заведующая Кадошкинским поликлиническим отделением Елена Межнова.