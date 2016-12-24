За время пандемии в Ельниковском районе республики коронавирусом переболели более 860 человек

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За весь период пандемии в Ельниковском районе Мордовии коронавирусная инфекция выявлена у 861 жителя муниципалитета. Как уточнили в поликлинике районного центра, за минувшую неделю лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция не обнаружена. Отсутствуют и пациенты с подозрением на пневмонию за прошедшие семь дней.
«Коронавирус и его различные штаммы по-прежнему существуют и ждут своего часа. В республике ежедневно заболевают по 15-20 человек. То, что вирусная инфекция у нас в районе несколько ослабла, еще ни о чем не говорит. А вот цифры говорят за себя. Процент поражения легочных тканей у некоторых сельчан был критическим. По-прежнему актуальны элементарные способы личной гигиены. Также необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», - подчеркивают ельниковские медицинские работники.
Добавим, что лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований.
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