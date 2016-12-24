Министр образования Республики Мордовия ответит на вопросы жителей в прямом эфире

6 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом - https://clck.ru/32r35W либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.