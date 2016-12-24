Артём Здунов: «Важно говорить с детьми о безопасном нахождении на льду»

В Мордовии установилась морозная погода, и многие жители республики идут кататься на коньках на открытом воздухе. К сожалению, ежегодно из-за нарушения правил безопасности поведения на льду происходят несчастные случаи.



Проведенный ЦУР Мордовии анализ ситуации показал: как правило, в населенных пунктах, где такое случается, достаточного внимания не уделяется информированию о безопасном отдыхе и нахождении на льду. К тому же, мало организовано мест для зимнего спорта на открытом воздухе.



В преддверии школьных каникул, которые начнутся 26 декабря, Глава Мордовии Артём Здунов поручил Министерству образования республики провести тематические беседы с детьми в рамках уроков «Разговор о важном», а также на собраниях с родителями школьников о безопасном поведении на льду и водоемах.



«Обращаюсь ко всем родителям: обязательно поговорите об этом с детьми, не оставляйте их без присмотра», - сказал руководитель региона.



Главам районов республики и Саранска также поручено предусмотреть установку ограждений и предупреждающих табличек в местах, где запрещено катание на санках и коньках, а выход на лед опасен для жизни. Необходимо также организовать достаточное количество мест для занятий зимними видами спорта на открытом воздухе. Артём Здунов подчеркнул, что во время поездок по республике будет обращать пристальное внимание на то, как и где зимой могут проводить время дети.



В Саранске в текущем сезоне будет оборудовано 19 площадок для катания на коньках. Уже сейчас катки работают на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, д. 24), на «Саранск Арене» и в Ледовом дворце.