В Мордовии пожилые сельчане насмерть отравились угарным газом

Репортер

В Ковылкинском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух односельчан  от отравления угарным газом.

По информации Следственного комитета по РМ, ночью 4 декабря 2022 года в деревне Андреевка в Ковылкинском районе в доме обнаружены тела 67- летней хозяйки жилища  и 69-летнего односельчанина без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, причиной смерти погибших явилось отравление угарным газом в результате неправильной эксплуатации газового оборудования - угарный газ попал в помещение из-за закрытой задвижки дымохода печи.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следственное управление призывает жителей региона соблюдать  правила  безопасности в быту!

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